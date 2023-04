Papa | Renzi | ' commosso da abbraccio a genitori che hanno perso la loro bambina'

(Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "VedereFrancesco uscire dal Gemelli e abbracciare duecheappena perduto la propriadi cinque anni mi fa scendere le lacrime. Esiste la parola orfano, esiste la parola vedovo ma non c'è parola per definire dueche perdono un figlio. Perché è la cosa più disumana che ci sia. Vedere le immagini di quei due ragazzi disperati che abbracciano Francesco nel pensiero della piccola Angelica mi stringe il cuore". Così Matteosu twitter.

(LaPresse) Papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale 'Gemelli' di Roma. Bergoglio rra stato ricoverato mercoledì per quella che si è ...