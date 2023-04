Papa Francesco come sta | le prime parole dopo le dimissioni

(Di sabato 1 aprile 2023)sta.è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. In un primo momento si era parlato di controlli di routine, ma poi la verità è venuta a galla. Il Pontefice è stato trasportato in ospedale perchè ha accusato un “forte dolore al petto”. Pare che Bergoglio abbia avuto una polmonite. Nel giro di pochi giorni, però, è stato dimesso dall’ospedale e oggi ha rilasciato lele. (Continua…) Leggi anche:, il medico rompe il silenzio sulle sue condizioni e fa questo annuncio Leggi anche:, ecco i sintomi della malattia che l’ha colpito: fate attenzione a ...

Giovedì si entra nel vivo del Triduo Pasquale con la messa del Crisma, in Basilica Vaticana alle 9.30; quindi ilnel pomeriggio sarà nel carcere minorile di Casal del Marmo dove celebrerà, in ...Un malessere, "come quando uno ha mal di stomaco", ma nessuna paura. e "domani celebrerò la domenica delle Palme".lascia il policlinico Gemelli dopo quattro giorni di ricovero e guarda ai prossimi impegni per la Settimana Santa, confermando a Repubblica l'intenzione di andare in Ungheria a fine ...Citta' del Vaticano, 1 apr. Dopo aver lasciato il Policlinico Universitario A. Gemelli, stamattinasi e' diretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Ilsi e' fermato davanti allicona di Maria, Salus Populi Romani, affidandole nella preghiera i bambini incontrati ieri nel ...

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Papa Francesco che, all'uscita dal policlinico Gemelli, ha abbracciato una coppia di genitori in lacrime per la morte della loro bambina. Bergoglio ...Le voci raccolte nei pressi di piazza San Pietro dopo l'uscita del Papa dall'ospedale. "Forza Francesco, preghiamo per lui". (Alexander Jakhnagiev) ...