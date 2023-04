La focaccia turca | la più veloce | pratica e deliziosa! Provala!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 aprile 2023) Hai voglia di gustare una dolce e soffice colazione simile al pane? Questo pane al latte diventerà per tutti l’unico pasto necessario per cominciare bene la giornata. Realizzare questa delizia è semplice. Ne varrà la pena e tutta la famiglia potrà cominciare la giornata con il piede giusto. Gli ingredienti da usare sono: 200 ml di acqua tiepida 20 ml di olio vegetale 480 gr di farina 10 gr di lievito secco 90 ml di latte caldo 20 gr di zucchero semolato 8 gr di sale Procedimento Prima di tutto versiamo l’acqua tiepida in una ciotola capiente. Versiamo il latte caldo e l’olio vegetale. Aggiungiamo lo zucchero semolato e il lievito secco. Successivamente mescoliamo con una frusta a mano in modo tale da attivare il lievito. Dopodiché versiamo nel composto una parte della farina, il sale per poi mescolare con una spatola. A questo punto aggiungiamo la farina rimasta e cominciamo a ...