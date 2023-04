F1 GP Australia 2023 | risultati e classifica prove libere 3 | Verstappen il più veloce | ma Alonso c’è

(Di sabato 1 aprile 2023) È di Maxil miglior tempo nella terza sessione delledel Gran Premio di, terza gara del Mondialedi F1. L’olandese ferma il cronometro in 1:17.562 e si conferma il piùin pista, ma anche il favorito per la pole position. Alle sue spalle, poco distante Fernando, il quale promette battaglia per tutto il resto del weekend. Seguono le due Alpine di Ocon e Gasly, con in mezzo la Mercedes di Russell. Per quanto riguarda le Ferrari, Carlos Sainz chiude settimo, mentre Charles Leclerc addirittura 13°. Appuntamento alle ore 07:00 le qualifiche. LA GUIDA AL MONDIALE: CALENDARIO, PILOTI, ORARI, TV LADELLA TERZA SESSIONE DI...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FUnoAT : Gp Australia 2023/Qualifiche: live on board Ferrari SF-23 #F1 #Ferrari #AustralianGP Di @berrageiz - Motorsport_IT : #F1 | Seguite le Qualifiche del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, con la… - OA_Sport : DIRETTA #F1,#AustralianGP 2023 LIVE: si parte con le qualifiche, tutti a caccia di Max #Verstappen -#AusGP… - FormulaPassion : #F1: segui in diretta le Qualifiche dell'#AustralianGP - CircusFuno : F1 oggi (Gp Australia): le qualifiche su TV8 e SKY. Gli orari di diretta e differita -

A Melbourne fa freddo, quindi occhio alla qualifica perché tutti hanno fatto fatica a mandare in temperatura le gomme, La caccia alla pole può partire.MELBOURNE, 01 APR - Il nederlandese Max Verstappen (Red Bull) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran premio d'Australia, terza prova del Mondiale di Formula 1, ...