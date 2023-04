Chi sono i figli di Bruce Lee, Brandon e Shannon (Di sabato 1 aprile 2023) Bruce Lee ha avuto due figli, Brandon e Shannon, nati dal matrimonio con Linda Lee Cadwell. I figli del leggendario attore dei film di arti marziali, hanno proseguita la sua eredità a modo loro. Brandon Lee, nato nel 1965, ha seguito le orme del padre diventando attore e abile nelle arti marziali, fino alla tragica morte, nel 1994, a causa di un incidente sul set de Il Corvo. Shannon, nata nel 1969, oggi è produttrice e di recente è stata al centro di una polemica con Quentin Tarantino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shannon Lee (@therealShannonlee) Brandon Lee è morto nel 1994, all’età di 28 anni, in seguito a un colpo di proiettile partito ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 1 aprile 2023)Lee ha avuto due, nati dal matrimonio con Linda Lee Cadwell. Idel leggendario attore dei film di arti marziali, hanno proseguita la sua eredità a modo loro.Lee, nato nel 1965, ha seguito le orme del padre diventando attore e abile nelle arti marziali, fino alla tragica morte, nel 1994, a causa di un incidente sul set de Il Corvo., nata nel 1969, oggi è produttrice e di recente è stata al centro di una polemica con Quentin Tarantino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daLee (@thereallee)Lee è morto nel 1994, all’età di 28 anni, in seguito a un colpo di proiettile partito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : ??C’è chi dice no?? Dopo le standing ovation ricevute da tutti Parlamenti occidentali (USA, UK, Italia, etc) il cons… - DiodatoMusic : Sono onorato e felicissimo e ringrazio chi mi ha votato e chi mi ha coinvolto in questa splendida avventura, a comi… - PiazzapulitaLA7 : 'Quanti migranti ha preso Malta? Ma chi se ne frega! Mi vergognerei di essere Malta, ma io sono l'Italia! E questa… - stelladibenedet : RT @Giulia4__: Stefano 31/10/22: 'Io e Mamma siamo Donnalisi' 'Credici in questa storia, Edoardo è un uomo di spessore,io ci credo in lui n… - TizianaBtz : RT @ailgamar: Uno dice che se ne andrà causa Elon, uno dice che rimarrà nonostante tutto nemmeno fosse Nelson Mandela, quello che va, quell… -