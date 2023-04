Cari dirigenti Rai | avete bannato Gianni Minà e adesso fate finta di piangerlo!

(Di sabato 1 aprile 2023) Come al solito. Come si fa a compiangere uno che hai sempre boicottato? Gente senza dignità. Hanno solo un nevrotico attaccamento al potere. Ho sotto gli occhi la foto dicon Muhammad Alì, De Niro, Gabriel Garcia Marquez e Sergio Leone.era un gigante nel mondo dei giornalisti microcefali. Una persona mite, gentile, sorridente, dotata di una forza interiore mirabolante. Pensando a lui mi ricordo la sua casa piena di libri dove andai per intervistarlo qualche anno fa. Ero davanti a uno dei più grandi giornalisti del mondo che mi raccontava dei miei genitori, di Jannacci e di tutti i personaggi pazzeschi che aveva intervistato. “Ecosa fai?” gli chiesi. Mi rispose che aveva proposto alla Rai una trasmissione basata su tutte le sue interviste più famose. La Rai ne ha trasmessi solo spezzoni ma c’è ...

