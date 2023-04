Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @sportmediaset: Ancelotti allo scoperto: 'Il Brasile mi cerca ma un contratto col Real' #ancelotti #panchinabrasile #sportmediaset http… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Ancelotti 'Brasile? lusingato, ma ho un contratto con il Real' - sportface2016 : #RealMadrid, #Ancelotti conferma: 'Mi ha contattato il #Brasile, ma sto bene qui' - Profilo3Marco : RT @repubblica: Ancelotti: 'Il Brasile mi ha cercato e la cosa mi ha entusiasmato' - MilanWorldForum : Real: scelto il post Ancelotti Le news -) -

però lascia comunque una porta aperta alla Seleçao, anche perché ha cambiato idea sul suo immediato futuro: "Se mi ritirerò dopo Madrid, così come ho detto in passato No". - foto ...: "Al Real fin quando il club me lo permetterà" "Non sono sorpreso dalle voci e non mi preoccupano - ha aggiunto- Ho un contratto con il Real, mi piace il club e mi piace stare ...Così il tecnico dei Blancos, Carlo, ha ammesso in conferenza stampa l'interessamento della federcalcio brasiliana nei suoi confronti. 'Le voci non mi sorprendono, e nemmeno mi preoccupano -...

Real Madrid, Ancelotti ai saluti Ecco il sostituto Fantacalcio ®

Il tecnico italiano ammette: 'I contatti mi sono piaciuti, ma continuerò qui finchè me lo permetteranno' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Il Brasile ...Il tecnico del Real Madrid: “Ho un contratto con questo club e a oggi penso solo a fare bene con questa squadra” ...