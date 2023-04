Ambra, la foto con la figlia Jolanda è boom di like: ormai identiche (Di sabato 1 aprile 2023) Ambra Angiolini si mostra in uno scatto inedito con la figlia Jolanda. ormai le due sono identiche: ecco come è diventata la ragazzina. Recentemente al centro del gossip proprio per i commenti sulla sua bellezza diversa da quella della mamma, Jolanada Renga ritorna ad essere protagonista. La figlia di Ambra Angiolini in questo scatto è identica alla mamma: eccolo. Ambra, la foto con la figlia Jolanda-Grantennistoscana.itJolanda Renga, 19 anni, è la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La ragazza fin dalla sua infanzia è stata sempre criticata via social in quanto accusata di non essere bella tanto quanto la mamma. In occasione del suo ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 1 aprile 2023)Angiolini si mostra in uno scatto inedito con lale due sono: ecco come è diventata la ragazzina. Recentemente al centro del gossip proprio per i commenti sulla sua bellezza diversa da quella della mamma, Jolanada Renga ritorna ad essere protagonista. LadiAngiolini in questo scatto è identica alla mamma: eccolo., lacon la-Grantennistoscana.itRenga, 19 anni, è ladiAngiolini e Francesco Renga. La ragazza fin dalla sua infanzia è stata sempre criticata via social in quanto accusata di non essere bella tanto quanto la mamma. In occasione del suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... goga_ambra : Questa foto è da denuncia - dolcecurioso : RT @Mynameismysoul: Una tipa qui vuole nesso tra foto e tweet:in moto in giro per Atene entrai in una casetta di legno.Due vecchie antiquar… - MrRIP : RT @Mynameismysoul: Una tipa qui vuole nesso tra foto e tweet:in moto in giro per Atene entrai in una casetta di legno.Due vecchie antiquar… - Torredellupo : RT @Mynameismysoul: Una tipa qui vuole nesso tra foto e tweet:in moto in giro per Atene entrai in una casetta di legno.Due vecchie antiquar… - Michele12243224 : RT @Mynameismysoul: Una tipa qui vuole nesso tra foto e tweet:in moto in giro per Atene entrai in una casetta di legno.Due vecchie antiquar… -