Mare Fuori, Francesco Panarella è omosessuale? La risposta dell'attore (Di venerdì 31 marzo 2023) È arrivata ai titoli di coda anche la terza stagione di Mare Fuori, l'acclamatissima serie televisiva ambientata in un istituto di pena minorile che sta mietendo record di ascolti. In attesa di scoprire qualche novità in merito al prossimo capitolo e quali altri personaggi subentreranno nel cast dopo l'addio di alcuni pilastri della serie diretta da Ivan Silvestrini, i fan sono curiosi di scoprire qualcosa di più sui loro beniamini. Fra le new entry più appezzate senza dubbio c'è Francesco Panarella, che in Mare Fuori 3 ha vestito i panni di Cucciolo. La sua è stata una delle storie più intense che siano state mai raccontate nella serie. Il giovane custodisce un passato traumatico. Da alcuni flashback scopriamo che il suo fidanzato è stato ammazzato. Nel penitenziario Cucciolo ...

