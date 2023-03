Inflazione in netto calo in Europa, scende al 6,9% (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Inflazione dell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 6,9% a marzo, in netto calo rispetto all'8,5% di febbraio, secondo la stima flash di Eurostat. Per quanto riguarda le principali componenti, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) L'dell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 6,9% a marzo, inrispetto all'8,5% di febbraio, secondo la stima flash di Eurostat. Per quanto riguarda le principali componenti, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloGentiloni : #Inflazione in netto calo nella zona Euro. Buona notizia! Ma l’inflazione di base resta alta, spinta da alimentare… - newsdiborsa : ???? L'#inflazione dell'area dell'#euro dovrebbe attestarsi al 6,9% a marzo, in netto calo rispetto all'8,5% di febbr… - GianPieroCroppo : RT @PaoloGentiloni: #Inflazione in netto calo nella zona Euro. Buona notizia! Ma l’inflazione di base resta alta, spinta da alimentare e se… - europainitalia : RT @PaoloGentiloni: #Inflazione in netto calo nella zona Euro. Buona notizia! Ma l’inflazione di base resta alta, spinta da alimentare e se… - amaiaportugal : RT @PaoloGentiloni: #Inflazione in netto calo nella zona Euro. Buona notizia! Ma l’inflazione di base resta alta, spinta da alimentare e se… -