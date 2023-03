Sinner in semifinale a Miami (Di giovedì 30 marzo 2023) Jannik Sinner è in semifinale al Master 1000 di Miami. L’altoatesino si è sbarazzato con facilità del finlandese Ruusuvuori e lo ha battuto in due set: 6-3 6-1. Non c’è stata mai partita, nemmeno l’interruzione ha favorito il ritorno di Ruusuvuori che ha un gioco molto simile a quello di Sinner che però lo pratica a un livello decisamente superiore. Nella notte si disputerà la semifinale tra Alcaraz e Fritz, il vincente sarà il prossimo avversario dell’azzurro in semifinale. Fin qui Sinner ha disputato un ottimo torneo. È la seconda volta che arriva in semifinale a Miami, la terza in un Master 1000. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Jannikè inal Master 1000 di. L’altoatesino si è sbarazzato con facilità del finlandese Ruusuvuori e lo ha battuto in due set: 6-3 6-1. Non c’è stata mai partita, nemmeno l’interruzione ha favorito il ritorno di Ruusuvuori che ha un gioco molto simile a quello diche però lo pratica a un livello decisamente superiore. Nella notte si disputerà latra Alcaraz e Fritz, il vincente sarà il prossimo avversario dell’azzurro in. Fin quiha disputato un ottimo torneo. È la seconda volta che arriva in, la terza in un Master 1000. L'articolo ilNapolista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Partita devastante di Sinner che vola 62 64 nei quarti a #Miami. Rublev (n.7 al mondo, 7 volte nei quarti Slam, se… - Eurosport_IT : MAMMA MIA SINNER, SEI IN SEMIFINALE ???? Jannik supera agilmente il finlandese Ruusuvuori in due set ed affronterà i… - gippu1 : A Miami Jannik #Sinner diventa il primo tennista italiano a qualificarsi in semifinale in due Masters1000 consecuti… - ValeriaSxox : Mamma mia #Sinner che rullo compressore ?????????? Altra semifinale tanta tanta roba #MiamiOpen - VinceMartucci : neanche la pioggia e lo stop ferma sinner: troppo superiore a ruusuvuoi. jannik è in semifinale a miami contro il vincente di alcaraz-fritz -