Concorso Comune di Caselle Torinese: 1 Operaio Specializzato (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Comune di Caselle Torinese ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Operaio Specializzato, in categoria B3, da assegnare all’area tecnica, settore opere pubbliche. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Caselle Torinese: Concorso per 1 Operaio Specializzato Sei un Operaio Specializzato? Partecipa a questo Bando indetto dal Comune di Caselle Torinese, potrai svolgere il lavoro che ti piace presso un Ente Pubblico con contatto a tempo indeterminato. Ci sembra un’ottima proposta da prendere in considerazione. Per partecipare al Bando di ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria B3, da assegnare all’area tecnica, settore opere pubbliche. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 1Sei un? Partecipa a questo Bando indetto daldi, potrai svolgere il lavoro che ti piace presso un Ente Pubblico con contatto a tempo indeterminato. Ci sembra un’ottima proposta da prendere in considerazione. Per partecipare al Bando di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavorofacile : Comune di Arezzo: concorso per 4 insegnanti scuola dell’infanzia: - radiostereo103 : Mirati servizi straordinari, con il concorso di tutte le forze di polizia, hanno interessato ieri il Parco dei Nebr… - lavorofacile : Comune di Genova: concorso per 30 addetti ai servizi amministrativi e 6 addetti ai servizi tecnici:… - comunetn : ?? Un nuovo concorso per un #murale sulla parete di confine del Liceo da Vinci, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci: d… - modinog : @ZZiliani La stupidità dei tifosi in questione è fuori concorso ma è prassi comune nei sistemi mafiosi. Infame è ch… -