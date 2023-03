Cecere | «Conte all’Inter è infattibile Retegui? Valutazioni lievitate»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Crescenzo, procuratore ed esperto di calciomercato, ha parlato a Radio Sportiva di due nomi che in questi ultimi giorni vengono spesso accostati. Le sue parole su Mateoe Antonio? Crescenzo, procuratore tra gli altri anche di Ionut Radu (vedi articolo) ed esperto di calciomercato, ha parlato a Radio Sportiva nel corso del programma “Diretta Sportiva”: «Mateoera già conosciuto da diversi club. In questo momento storico in Argentina non ci sono tantissimi fuoriclasse. Poi è chiaro che, dopo i gol con al Nazionale Italiana, il suo nome si è acceso in Europa e principalmente in Italia. Leper lui sono però anche. Per quanto riguarda invece gli allenatori io ...