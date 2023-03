Supereroi è tratto da una storia vera? (Di martedì 28 marzo 2023) Il film Supereroi racconta la storia di un amore longevo, quello che lega Anna e Marco, interpretati rispettivamente da Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Il film uscito nel 2021 è diretto da Paolo Genovese. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama e sui protagonisti. Supereroi è stato ispirato ad una storia vera? In molto si saranno sicuramente chiesti: il film Supereroi è stato ispirato ad una storia reale? La risposta è si, la pellicola cinematografica si è infatti ispirata alla vera storia di Anna e Marco: coppia unita da un grande sentimento d’amore. (L’articolo continua dopo foto.) Marco è fermamente convito che il tempo non esiste, anche Anna ha le idee chiare, lei pensa che “Una coppia è tale se dura, altrimenti sono ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 marzo 2023) Il filmracconta ladi un amore longevo, quello che lega Anna e Marco, interpretati rispettivamente da Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. Il film uscito nel 2021 è diretto da Paolo Genovese. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama e sui protagonisti.è stato ispirato ad una? In molto si saranno sicuramente chiesti: il filmè stato ispirato ad unareale? La risposta è si, la pellicola cinematografica si è infatti ispirata alladi Anna e Marco: coppia unita da un grande sentimento d’amore. (L’articolo continua dopo foto.) Marco è fermamente convito che il tempo non esiste, anche Anna ha le idee chiare, lei pensa che “Una coppia è tale se dura, altrimenti sono ...

