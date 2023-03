Lakecia Benjamin | rovente sax nel segno di Coltrane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gregorycorso : Stasera a radio tre suite fantastico concerto dal #bergamojazzfestival con Lakecia Benjamin al sax Phoenix… -

Dopo l'avvio di venerdì 24 affidato alla performance coreografica di Parini Secondo e alla musica di Daykoda e, la 'tre giorni' di Spaceways prosegue sabato 25 marzo con un secondo ...... e da venerdì 24 a domenica 26 marzo saranno le sonorità più innovative del jazz e della musica groovy (con ospiti come la strepitosa sassofonista americana, la visionaria Cosmic ...Dopo l'avvio di venerdì 24 affidato alla performance coreografica di Parini Secondo e alla musica di Daykoda e, la 'tre giorni' di Spaceways prosegue sabato 25 marzo con un secondo ...

Live Lakecia Benjamin - Hamid Drake del 25/03/2023 Mescalina.it

Sabato sera di fuoco a Bergamo Jazz 2023. Sul palco del Teatro Donizetti si sono esibiti la sassofonista newyorkese, stella internazionale del funk/r&b/jazz, e uno dei batteristi jazz di matrice afroa ...