Migranti, più di quattromila sbarchi in un solo giorno (Di domenica 26 marzo 2023) Lunedì a Tunisi è previsto l’arrivo del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. Poi, nei primi giorni di aprile, la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson sarà nel paese nordafricano con first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 26 marzo 2023) Lunedì a Tunisi è previsto l’arrivo del commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. Poi, nei primi giorni di aprile, la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson sarà nel paese nordafricano con first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “A differenza di quanto sostiene la Meloni, il Consiglio Europeo non è stato soddisfacente dal punto di vista del t… - localteamtv : Lampedusa, non si contano più gli arrivi: altri migranti soccorsi da motovedetta della Guardia di Finanza #migranti… - PagellaPolitica : Giorgia Meloni ha ragione: il suo governo ha la percentuale più bassa di migranti morti in mare in rapporto agli ar… - gpercia : RT @janavel7: Ma si può essere più ..(censura).. di così?! Piantedosi sui migranti: «Sbarchi favoriti da opinione pubblica». Quest'uomo no… - Massimi87789425 : RT @janavel7: Ma si può essere più ..(censura).. di così?! Piantedosi sui migranti: «Sbarchi favoriti da opinione pubblica». Quest'uomo no… -

Lampedusa allo stremo, oltre duemila migranti nell'hotspot 'Le persone soccorse hanno viaggiato per più di 20 ore senza bere né mangiare - riporta Eliza ... I migranti a bordo delle due imbarcazioni provengono da Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Guinea Conakry, ... Migranti, piano per l'accoglienza: posti anche nelle caserme, chiesto aiuto ai sindaci di tutta Italia Basti pensare che nei primi tre mesi del 2023 sono arrivati in Italia 21.122 migranti (secondo i dati del Viminale aggiornati al 24 marzo), quando nel 2022 e nel 2021 sono stati poco più di 6mila ... Strada di scorrimento a San Secondo: primo confronto tra i candidati sindaco di Ventimiglia (Foto e ...parte di un comitato e quindi so benissimo che la situazione è sempre stata nell'indifferenza più ... i rifiuti, i migranti, il Palasalute, i marciapiedi e la sicurezza. 'Le persone soccorse hanno viaggiato perdi 20 ore senza bere né mangiare - riporta Eliza ... Ia bordo delle due imbarcazioni provengono da Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Guinea Conakry, ...Basti pensare che nei primi tre mesi del 2023 sono arrivati in Italia 21.122(secondo i dati del Viminale aggiornati al 24 marzo), quando nel 2022 e nel 2021 sono stati pocodi 6mila ......parte di un comitato e quindi so benissimo che la situazione è sempre stata nell'indifferenza... i rifiuti, i, il Palasalute, i marciapiedi e la sicurezza. Turchia, migranti più fragili dopo il terremoto / Open Migration Open Migration