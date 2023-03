Perché sta crollando Deutsche Bank (Di sabato 25 marzo 2023) 00:00 Banche, solo qualche giorno fa sulla Zuppa dicevamo che Deutsche Bank sarebbe stata la prossima. Lo è stata. E le banche centrali prima o poi faranno mea culpa. Naaaaa! 05:06 Bufacchi sui derivati del nuovo gigante svizzero. 05:50 Repubblica contro la Meloni, che riscriverebbe la storia. Sallusti a testa bassa contro i partigiani di Via Rasella. 10:54 Il patto Meloni-Macron… 11:25 Destra contro reato tortura. 11:48 Politica, casino in Forza Italia, ma il Pd non sta meglio. 12:56 Nomine, il Foglio contro Antonio Maria Rinaldi, chissà Perché. La Stampa invece contro Paolo Scaroni. 14:59 La follia sulla prof cacciata per la lezione sul David di Michelangelo. 16:18 Il colle e i ritardi del Pnrr. 16:30 Occhio alla rottamazione quattro per Italia Oggi: roba da non credere! L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 25 marzo 2023) 00:00 Banche, solo qualche giorno fa sulla Zuppa dicevamo chesarebbe stata la prossima. Lo è stata. E le banche centrali prima o poi faranno mea culpa. Naaaaa! 05:06 Bufacchi sui derivati del nuovo gigante svizzero. 05:50 Repubblica contro la Meloni, che riscriverebbe la storia. Sallusti a testa bassa contro i partigiani di Via Rasella. 10:54 Il patto Meloni-Macron… 11:25 Destra contro reato tortura. 11:48 Politica, casino in Forza Italia, ma il Pd non sta meglio. 12:56 Nomine, il Foglio contro Antonio Maria Rinaldi, chissà. La Stampa invece contro Paolo Scaroni. 14:59 La follia sulla prof cacciata per la lezione sul David di Michelangelo. 16:18 Il colle e i ritardi del Pnrr. 16:30 Occhio alla rottamazione quattro per Italia Oggi: roba da non credere! L'articolo proviene da Nicola Porro.

