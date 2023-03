Migranti, sbarcate oltre duemila persone a Lampedusa in un giorno (Di sabato 25 marzo 2023) Continuano senza sosta gli sbarchi di Migranti a Lampedusa dove nelle ultime 24 ore il centro d’accoglienza isolano sta andando in affanno. Sono infatti circa duemila le persone arrivate in meno di un giorno, con l’ultimo approdo la scorsa notte oltre 260 persone arrivate sulle nostre coste. Sei delle sette imbarcazioni sui quale i Migranti ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Continuano senza sosta gli sbarchi didove nelle ultime 24 ore il centro d’accoglienza isolano sta andando in affanno. Sono infatti circalearrivate in meno di un, con l’ultimo approdo la scorsa notte260arrivate sulle nostre coste. Sei delle sette imbarcazioni sui quale i... TAG24.

