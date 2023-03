L'annuncio di Putin: "Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia" (Di sabato 25 marzo 2023) La Russia "ha qualcosa con cui rispondere alle munizioni all'uranio impoverito" che Londra vuole inviare all'Ucraina. Zelensky: "La Cina non si è posta come mediatore" Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 marzo 2023) La Russia "ha qualcosa con cui rispondere alle munizioni all'uranio impoverito" che Londra vuole inviare all'Ucraina. Zelensky: "La Cina non si è posta come mediatore"

