Incidenti: morti un 22enne di Monteroni ed un 36enne a Foggia In moto o nello scontro auto-mezzo di soccorso (Di sabato 25 marzo 2023) Per cause da dettagliare la moto ha preso fuoco. Accaduto in territorio di Nardò. Il conducente 22enne, David Caracciolo di Monteroni, è morto carbonizzato. Accaduto nel pom. In mattinata a Foggia, in via Napoli, scontro per cause da dettagliare fra un'auto ed un mezzo del servizio di emergenza 115. È morto il conducente della vettura, Alessio Contini, 36enne. Alcuni anni fa, in un incidente stradale, era morto il fratello.

