Chi sono i figli di Silvia Toffanin, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina Berlusconi (Di sabato 25 marzo 2023) Lorenzo Mattia e Sofia Valentina Berlusconi sono i figli di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Lorenzo è nato il 10 giugno 2010 e ha 12 anni, mentre Sofia è nata il 10 settembre 2015 e ha 7 anni. La coppia di genitori è storicamente assai riservata e, nel corso degli anni, è stato assai complesso non soltanto fotografare i due insieme in occasioni non ufficiali ma, soprattutto, paparazzarli in compagnia dei due figli sopracitati. Merito dell’attenzione che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi riservano alla privacy familiare. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su cinemaserietv (Di sabato 25 marzo 2023)die Pier Silvioè nato il 10 giugno 2010 e ha 12 anni, mentreè nata il 10 settembre 2015 e ha 7 anni. La coppia di genitori è storicamente assai riservata e, nel corso degli anni, è stato assai complesso non soltanto fotografare i due insieme in occasioni non ufficiali ma, soprattutto, paparazzarli in compagnia dei duesopracitati. Merito dell’attenzione chee Pier Silvioriservano alla privacy familiare. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

