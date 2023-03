A ROMA, UN MAGNIFICO EVENTO IL IX PREMIO INTERNAZIONALE ARTECOM-ONLUS (Di sabato 25 marzo 2023) Tenuto il 22 marzo alla Biblioteca Vallicelliana nel 50° di fondazione dell’Accademia omonima Il Comitato promotore del PREMIO ARTECOM-ONLUSROMA – La consegna del PREMIO Biennale INTERNAZIONALE ARTECOM per la Cultura 2022, nell’affascinante Biblioteca Vallicelliana di ROMA, è stata l’occasione per sottolineare la valenza del prestigioso riconoscimento, giunto alla sua IX edizione, che per una straordinaria situazione coincide con il 50° anno dalla fondazione dell’Accademia in Europa di Studi Superiori ARTECOM-ONLUS, come ricordato dai professori Brancato e Serafini che fecero parte, nel 1973, del nucleo promotore e fondatore. Il PREMIO viene conferito ogni due anni “a Personalità del mondo della ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 25 marzo 2023) Tenuto il 22 marzo alla Biblioteca Vallicelliana nel 50° di fondazione dell’Accademia omonima Il Comitato promotore del– La consegna delBiennaleper la Cultura 2022, nell’affascinante Biblioteca Vallicelliana di, è stata l’occasione per sottolineare la valenza del prestigioso riconoscimento, giunto alla sua IX edizione, che per una straordinaria situazione coincide con il 50° anno dalla fondazione dell’Accademia in Europa di Studi Superiori, come ricordato dai professori Brancato e Serafini che fecero parte, nel 1973, del nucleo promotore e fondatore. Ilviene conferito ogni due anni “a Personalità del mondo della ...

