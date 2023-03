Inzia con una sconfitta il cammino dell'Italia di Mancini verso Euro2024 (Di venerdì 24 marzo 2023) sconfitta l'Italia contro l'Inghilterra nella prima partita valida per la Qualificazione ad Euro 2024. Brutto primo tempo degli azzurri che subiscono due gol per effetto di una presazione milto modesta in tutti i reparti. Il primo gol è di Rice in mischia in area, il secondo di Kane su rigore. Nella ripresa Retegui (al debutto assoluto nella Nazionale Italiana- riapre il match. Nonostante il rosso per Shaw nel finale, gli inglesi resistono in dieci e vincono 2-1. Si torna in campo domenica per la seconda giornata: i ragazzi di Mancini faranno visita al Malta mentre la squadra di Southgate ospiterà l'Ucraina. Italia-INGHILTERRA 1-2: TABELLINO 13' Rice (IN), 44' rig. Kane (IN), 56' Retegui (IT) Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella (62' ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 marzo 2023)l'contro l'Inghilterra nella prima partita valida per la Qualificazione ad Euro 2024. Brutto primo tempo degli azzurri che subiscono due gol per effetto di una presazione milto modesta in tutti i reparti. Il primo gol è di Rice in mischia in area, il secondo di Kane su rigore. Nella ripresa Retegui (al debutto assoluto nella Nazionalena- riapre il match. Nonostante il rosso per Shaw nel finale, gli inglesi resistono in dieci e vincono 2-1. Si torna in campo domenica per la seconda giornata: i ragazzi difaranno visita al Malta mentre la squadra di Southgate ospiterà l'Ucraina.-INGHILTERRA 1-2: TABELLINO 13' Rice (IN), 44' rig. Kane (IN), 56' Retegui (IT)(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella (62' ...

