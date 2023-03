Calciomercato Inter, caccia al colpo in attacco: nel mirino Mateo Retegui (Di venerdì 24 marzo 2023) La pausa per la disputa degli impegni nazionali ha dato modo alle squadre di club di tirare il fiato, dopo un tour de force risultato ancor più tremendo per le squadre impegnate anche sul fronte coppe europee. Non solo, alcune società stanno approfittando del breve periodo di stop per iniziare a progettare alcuni colpi per il futuro. D’altro canto, oltre al profilo squisitamente legato alle dinamiche dei club, anche i calciatori che si sono guadagnati la convocazione nella fila delle rispettive nazionali hanno una grandissima opportunità per mettersi in mostra. Tra coloro che hanno stupito in queste prime partite, figura indubbiamente il profilo di Mateo Retegui; il calciatore argentino, con cittadinanza italiana, sarebbe finito nel mirino dell’Inter, già a lavoro in vista della prossima sessione di ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 24 marzo 2023) La pausa per la disputa degli impegni nazionali ha dato modo alle squadre di club di tirare il fiato, dopo un tour de force risultato ancor più tremendo per le squadre impegnate anche sul fronte coppe europee. Non solo, alcune società stanno approfittando del breve periodo di stop per iniziare a progettare alcuni colpi per il futuro. D’altro canto, oltre al profilo squisitamente legato alle dinamiche dei club, anche i calciatori che si sono guadagnati la convocazione nella fila delle rispettive nazionali hanno una grandissima opportunità per mettersi in mostra. Tra coloro che hanno stupito in queste prime partite, figura indubbiamente il profilo di; il calciatore argentino, con cittadinanza italiana, sarebbe finito neldell’, già a lavoro in vista della prossima sessione di ...

