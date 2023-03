Vipponi ancora contro Nikita, prese in giro e battute in sua assenza (Di giovedì 23 marzo 2023) Tutti gli amici di Nikita Pelizon sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 7. E se qualche ora fa Giaele De Donà era andata a parlare con lei dicendo che non deve sentirsi sola, che gli altri concorrenti sono con lei e si augurano che possa trovarsi bene con loro. Peccato che poco dopo i Vipponi spartani si sono ritrovati nuovamente in cortiletto a prendere in giro la modella mentre lei era in un’altra zona della casa. Vediamo che cos’è successo. Vi anticipiamo già che i fan Nikiters sono molto arrabbiati! Ennesime prese in giro degli Spartani contro Nikita: cosa hanno detto Tutti gli spartani si sono ritrovati a parlare di Nikita in cortiletto in sua assenza. Le clip stanno facendo il giro del web. Oriana ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 marzo 2023) Tutti gli amici diPelizon sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 7. E se qualche ora fa Giaele De Donà era andata a parlare con lei dicendo che non deve sentirsi sola, che gli altri concorrenti sono con lei e si augurano che possa trovarsi bene con loro. Peccato che poco dopo ispartani si sono ritrovati nuovamente in cortiletto a prendere inla modella mentre lei era in un’altra zona della casa. Vediamo che cos’è successo. Vi anticipiamo già che i fan Nikiters sono molto arrabbiati! Ennesimeindegli Spartani: cosa hanno detto Tutti gli spartani si sono ritrovati a parlare diin cortiletto in sua. Le clip stanno facendo ildel web. Oriana ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Vipponi ancora contro Nikita, prese in giro e battute in sua assenza #gfvip #gfvip7 #nikiters #donnalisi #gintonic… - VecchioliSandr1 : RT @TuttoGfvip: Nonostante tutte le vostre polemiche giustissime, vi dico che Ginevra Lamborghini dovrebbe essere presente. Fermo restando… - TuttoGfvip : Nonostante tutte le vostre polemiche giustissime, vi dico che Ginevra Lamborghini dovrebbe essere presente. Fermo r… - LaStronza01 : @RaffySanna @Serena0395 Il televoto è x il 4° FINALISTA. Non ha senso dividere i voti (i fandom di quelli che sono… - Pall_Gonfiato : Continuano le vicissitudini dei nostri vipponi nella famosa casa del #GfVip -