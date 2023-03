Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReteSport : ?? #Smalling non ha ancora rinnovato il contratto: vuole un biennale e la #Roma deve accontentarlo - corgiallorosso : #Smalling non firma, #Roma in ansia - HeyMiChiamoCiao : @marcussreading @TerraFederico 2/2 se saluti Gini e Camara e metti dentro Frattesi non stai facendo i reduci del Vi… - tarcisioluci : RT @MatteoMascia13: Come previsto si è parlato a lungo del presunto mani di Rabiot, cosa non avvenuta lo scorso anno per il rigore non dato… - LetFootballRise : @Digreeee Vabbè, col suo modulo sfrutti giusto Smalling. Ma, se effettivamente è bravo e non è una sega come i predecessori, si adatta -

E così Chris, cheera tra i 14 nazionali della Roma, ha potuto approfittarne per prendersi una breve vacanza durante la quale si confronterà con la famiglia e con il procuratore sul ......perfetto per far rifiatare Dybala e Pellegrini e per offrire variazioni che altrimenti... POR Rui Patricio (Mile Svilar) DCD Gianluca Mancini (Caglar Soyuncu) DC Chris(Marash Kumbulla) ...Certi del posto sonoe Llorente, poi . Sospiro di sollievo dal Belgio: Lukaku è OK ... infatti si è infortunato chegli consentirà di scendere in campo contro Repubblica Ceca e Albania. ...

Smalling non firma, Roma in ansia Retesport

E così Chris Smalling, che non era tra i 14 nazionali della Roma, ha potuto approfittarne per prendersi una breve vacanza durante la quale si confronterà con la famiglia e con il procuratore sul ...Il centrale inglese difende il suo allenatore pubblicamente Doveva essere un silenzio stampa, ma non è stato così. Nel senso che prima del derby di Roma, Chris Smalling ha concesso un’intervista esclu ...