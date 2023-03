“Non è possibile che lo abbiano fatto”. GF Vip 7, clamoroso messaggio aereo: vipponi increduli (Di giovedì 23 marzo 2023) clamoroso episodio al GF Vip 7 con un messaggio aereo contro i vipponi che sta facendo discutere e non poco. I concorrenti, una volta capito che si trattava di una scritta tutt’altro che amichevole nei loro confronti, hanno prontamente reagito a quell’attacco improvviso dal cielo. A pochi giorni dalla semifinale del programma, si è assistito ad uno degli avvenimenti più incredibili degli ultimi tempi, infatti è stato pagato questo striscione per contestare e non per supportare qualcuno. Un vero e proprio colpo di scena quello che si è verificato al GF Vip 7. Questo messaggio aereo indirizzato ai vipponi ha rubato la scena oscurando un po’ quelli più positivi, inviati ad Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Tornando al velivolo in questione, Oriana Marzoli ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023)episodio al GF Vip 7 con uncontro iche sta facendo discutere e non poco. I concorrenti, una volta capito che si trattava di una scritta tutt’altro che amichevole nei loro confronti, hanno prontamente reagito a quell’attacco improvviso dal cielo. A pochi giorni dalla semifinale del programma, si è assistito ad uno degli avvenimenti più incredibili degli ultimi tempi, infatti è stato pagato questo striscione per contestare e non per supportare qualcuno. Un vero e proprio colpo di scena quello che si è verificato al GF Vip 7. Questoindirizzato aiha rubato la scena oscurando un po’ quelli più positivi, inviati ad Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Tornando al velivolo in questione, Oriana Marzoli ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il Presidente della Regione, Zaia apre in Veneto un Centro ospedaliero per il cambio di sesso, il Sindaco leghista… - MarcoFattorini : La premier finlandese Sanna Marin non esclude l'invio di caccia: «L'Ucraina dev'essere in grado di spingere le trup… - raffaellapaita : «Noi del #TerzoPolo siamo disponibili a dialogare con l’esecutivo per realizzare 10 #dissalatori in tutta Italia. L… - capo_di_bomba : @Uther_Pendrqgon Ma é possibile non applicarlo? Non so, io datore non sono iscritto alle organizzazioni i datoriali… - maaniballi : RT @MarcoFattorini: La premier finlandese Sanna Marin non esclude l'invio di caccia: «L'Ucraina dev'essere in grado di spingere le truppe r… -