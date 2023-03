La larga maggioranza del Parlamento apre al nucleare è un’ottima notizia. E il Pd? (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo qualche decennio torna nel Parlamento italiano una spinta a riconsiderare l’uso dell’energia nucleare. E’ capitato Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo qualche decennio torna nelitaliano una spinta a riconsiderare l’uso dell’energia. E’ capitato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fatainsegnante : @SimonaMaya70 @marcocappato Anche le coppie 'naturali' talvolta non possono generare figli propri,lo sapeva? Sono… - PatriziaPasto20 : @cafaggi59 @Leonardobecchet Comunico che nel 2014 ci fu un referendum e vinse il si a larga maggioranza per l annes… - ms_spara : @Agenzia_Ansa Indegno. Tra l'altro c'è sicuramente una larga maggioranza che non saprebbe situare il suo paese nell… - rosadamato634 : Vittoria in Commissione Affari Regionali in UE! Dopo mesi di duro lavoro assieme a @Alfonsi il report sulle sfide a… - chris_sarto : @fabianaCa81 @GiorgiaMeloni l'hanno votata appena 2,5milioni su 50milioni, inoltre tutti i sondaggi dicono che gli… -