Italia-Inghilterra in tv: data, orario, canale e diretta streaming Qualificazioni Europei 2024 (Di giovedì 23 marzo 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Italia ed Inghilterra, valevole per prima giornata del Gruppo C delle Qualificazioni ad Euro 2024. La Nazionale di Roberto Mancini prova a mettersi le spalle il pessimo 2022, culminato con il mancato accesso ai Mondiali in Qatar. Il prossimo anno c'è da difendere il titolo continentale conquistato a Wembley e per arrivarci bisogna superare il girone eliminatorio. Il destino ha voluto che il percorso dei nostri azzurri avrà inizio proprio contro l'Inghilterra battuta in finale a luglio del 2021. Si giocherà a Napoli, giovedì 23 marzo, con fischio d'inizio alle 20:45. diretta televisiva affidata a Rai 1 e in streaming su Rai Play. SportFace.

