“Inadeguato”: Mancini ‘cacciato’ subito, sono tutti d’accordo (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Italia si sta rendendo protagonista di una prestazione molto negativa contro l’Inghilterra: Mancini finisce al centro delle polemiche Un primo tempo letteralmente da dimenticare. L’Italia, in questi minuti, sta affrontando… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 marzo 2023) L’Italia si sta rendendo protagonista di una prestazione molto negativa contro l’Inghilterra:finisce al centro delle polemiche Un primo tempo letteralmente da dimenticare. L’Italia, in questi minuti, sta affrontando… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VaneGenevieve : RT @Francesco0203: Che imbarazzo, davvero che imbarazzo Non ho parole, una squadra senza senso Mancini che mi fa la morale sui giovani ma p… - Francesco0203 : Che imbarazzo, davvero che imbarazzo Non ho parole, una squadra senza senso Mancini che mi fa la morale sui giovani… - mike71282 : RT @Boboj29: Mancini dopo l'Europeo ha fallito l'ingresso della competizione piu' importante,Ventura,ex ct,dopo una buona uscita se ne and… - tano2763 : RT @Boboj29: Mancini dopo l'Europeo ha fallito l'ingresso della competizione piu' importante,Ventura,ex ct,dopo una buona uscita se ne and… - Matti_2011 : @_RobertoErre @magostinelli7 Mancini inadeguato. Se ne deve andare. Vuole far il fenomeno de sta ceppa -