Bill Gates: "Pandemie globali, stiamo commettendo gli stessi errori del passato, servono pompieri" (Di giovedì 23 marzo 2023) Leggi Anche Bill Gates nel 2022 ha donato 5 miliardi di dollari alla fondazione creata con l'ex moglie Leggi Anche Bill Gates: 'Perderò il posto tra i più ricchi al mondo' 'Come abbiamo imparato fin ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 marzo 2023) Leggi Anchenel 2022 ha donato 5 miliardi di dollari alla fondazione creata con l'ex moglie Leggi Anche: 'Perderò il posto tra i più ricchi al mondo' 'Come abbiamo imparato fin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bill Gates: 'Non siamo pronti per prevenire il prossimo incendio' [di Bill Gates] - me_desaparecido : RT @OrtigiaP: Bill Gates “Abbiamo commesso un terribile errore. Volevamo proteggere le persone da un virus pericoloso. Ma il virus è molto… - Cipster777 : RT @OrtigiaP: Bill Gates “Abbiamo commesso un terribile errore. Volevamo proteggere le persone da un virus pericoloso. Ma il virus è molto… - fedebra551 : @marcopalears ..direi anche Soros, Bill Gates e i più audaci anche Draghi - Alberto93383706 : RT @Pe_1801: 'IN VIETNAM NON AVEVAMO L'AUTISMO DAL 1975 AL 2000-2001, NON ESISTEVA QUANDO IL VIETNAM HA FIRMATO CON L'OMS BILL GATES E LA G… -