VIDEO – Gomes | «Inter-Benfica? Una parte favorita! Joao Mario segna troppo»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Nuno, ex attaccante – tra le altre – della Fiorentina, su Sky Sport della partita di Champions League frae un favorito. L’ex giocatore vede una sfida equilibrata tra le due squadre anche se con una favorita rispetto le altre squadre (vedi QUI trascrizione). NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi-News.it (clicca qui)-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 ...