Serie A: Simone Pafundi, il Gavi 'italiano' di Mancini (Di martedì 21 marzo 2023) 2023-03-20 16:15:30 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: FFuori dagli ultimi due Mondiali, l'Italia continua a cercare nuovi riferimenti per guidare l'Azzurra. E se Wilfried Gnonto (19 anni) È già una realtà tangibile in Premier League, Simone Pafundi (17) è il prossimo nome che Roberto Mancini 'ha inventato'. Con appena 9 minuti in Serie A e senza essere passato per la Sub19 o la Sub21, Pafundi è passato direttamente dalla Sub17 all'assoluta… e Ha già esordito nell'ultima sosta in Nazionale, nell'amichevole contro l'Albania. Ora, il giovane di Monfalcone, nel Golfo di Trieste, è di nuovo protagonista. "Prima Pafundi, poi tutti gli altri: questa è la mia idea quando faccio la lista dei ...

