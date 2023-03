Laboratorio di lettura Interpretata a cura di Anita Pavone (Di martedì 21 marzo 2023) LA PICCOLA GALLERIA RESISTENTE, STUDIO D’ARTE ANTONIO CONTE, Via Santa Maria Lanzati, 23 martedì 21 marzo 2023 alle ore 19,00 – INTRODUZIONE AL Laboratorio “VOCI DI PETTO, LA lettura ESPRESSIVA” a cura di Anita Pavone. Primo giorno di Primavera, tempo di rinascita, di nuovi progetti, di incontri artistici, di dar spazio alla creatività, alle collaborazioni e Leggi su 2anews (Di martedì 21 marzo 2023) LA PICCOLA GALLERIA RESISTENTE, STUDIO D’ARTE ANTONIO CONTE, Via Santa Maria Lanzati, 23 martedì 21 marzo 2023 alle ore 19,00 – INTRODUZIONE AL“VOCI DI PETTO, LAESPRESSIVA” adi. Primo giorno di Primavera, tempo di rinascita, di nuovi progetti, di incontri artistici, di dar spazio alla creatività, alle collaborazioni e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InfoCulturaCa : Oggi nella Biblioteca ragazzi della MEM, alcuni piacevoli momenti di lettura condivisa, ??'Io leggo perché…' laborat… - FCarubbi : Come organizzare un laboratorio in fiaba... Ieri, ho pubblicato l'atelier di travestimento. Oggi, grazie a vecchi… - LoftCultura : Lettura inclusiva Per antichi mestieri, ultimo appuntamento alla scoperta di una tonnara del Quattrocento. Per Dome… - ComunediCuneo : Il giorno felice | laboratorio di lettura per bambini di 3-4 anni Martedì 21 marzo la Biblioteca 0-18 ospita un lab… - ComunediCuneo : Crescere con la musica, le immagini, le parole | laboratorio per genitori e bimbi 15-24 mesi -Sabato 25 marzo, la B… -