Calciomercato Milan – Maldini e Massara ripensano ad un vecchio obiettivo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, perché nessun #Primavera con #Pioli? Fra le migliori 4 d'Europa, un potenziale 'salva mercato' [@TramacEma] - milansette : Leao triste. Per il bene suo e del Milan deve tornare a dispensare sorrisi sul campo e sul rinnovo… - VELOSPORT1960 : - gazz_rossonera : Calciomercato Milan, scelto l’erede di Leao: colpo dalla Ligue 1 - saIva___ : RT @Gazzetta_it: Intervista a Walter Sabatini: 'Il #Milan pensa a Luis Enrique. E su Conte vi dico che...' #calciomercato -

Avevamo avuto tutti troppo fretta a giudicare guarito ildopo il pessimo mese di febbraio. In realtà il 3 - 4 - 2 - 1 era un palliativo che ha mimetizzato qualche problema senza risolverlo. ...Commenta per primo Dopo la vittoria coll'Udinese è all'ottavo posto con vista sull'Europa: 38 punti, - 3 dalla Juve settima. Un'altra stagione positiva anche grazie ad alcuni talenti che hanno già i riflettori del mercato puntati su ..."Lo sa per cosa viviamo E per cosa lavoriamo, pure nel calcio". Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...

Calciomercato Milan, Moncada spinge per un baby crack del Montpellier Pianeta Milan

Ieri vi abbiamo anticipato che Milan Skriniar non prenderà parte agli impegni con la sua nazionale. Oggi è arrivata la conferma dalla Gazzetta dello Sport: “Skriniar come Dimarco. Il centrale slovacco ...L’indagine svolta da StageUp e Ipsos svela quali club - in Serie A - hanno avuto la più alta crescita di bacino d’utenza. Diminuiscono invece i supporters di Dea e Bologna ...