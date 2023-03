DiscoverEU, treni gratis per i giovani alla scoperta dell’Europa (Di lunedì 20 marzo 2023) Hai mai sognato un incredibile viaggio in treno alla scoperta dell’Europa? Con DiscoverEU questo è possibile e soprattutto gratuito. DiscoverEU, di cosa si tratta DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione Europea rivolta ai giovani, che permette di scoprire l’Europa attraverso esperienze di apprendimento. I giovani di tutta Europa ad aver compiuto 18 anni, potranno infatti viaggiare in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Hai mai sognato un incredibile viaggio in treno? Conquesto è possibile e soprattutto gratuito., di cosa si trattaè un’iniziativa dell’Unione Europea rivolta ai, che permette di scoprire l’Europa attraverso esperienze di apprendimento. Idi tutta Europa ad aver compiuto 18 anni, potranno infatti viaggiare in ... TAG24.

