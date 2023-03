Borsa apre in calo, giù i titoli bancari: crolla Credit Suisse (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Le principali piazze europee ha aperto la prima seduta della settimana in rosso, all’indomani del salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs. Nei primi minuti di scambi Piazza Affari è risultata la peggiore, registrando -1,10% a 25.255 punti mentre Francoforte cedeva lo 0,39%, Parigi lo 0,33% e Londra lo 0,85%. Sulla piazza asiatica, a Tokyo il Nikkei 225 ha chiuso le contrattazioni in ribasso, lasciando a terra l’1,42% a 26.945 punti. Credit Suisse è crollata in apertura sulla Borsa di Zurigo con il titolo che ha registrato un calo del 62% a 70 centesimi per azione. Piazza Affari Il comparto bancario ha aperto in rosso a Piazza Affari. Nei primi minuti di scambi Intesa Sanpaolo ha ceduto oltre il 3% a 2,13 euro ad azione, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Le principali piazze europee ha aperto la prima seduta della settimana in rosso, all’indomani del salvataggio dida parte di Ubs. Nei primi minuti di scambi Piazza Affari è risultata la peggiore, registrando -1,10% a 25.255 punti mentre Francoforte cedeva lo 0,39%, Parigi lo 0,33% e Londra lo 0,85%. Sulla piazza asiatica, a Tokyo il Nikkei 225 ha chiuso le contrattazioni in ribasso, lasciando a terra l’1,42% a 26.945 punti.ta in apertura sulladi Zurigo con il titolo che ha registrato undel 62% a 70 centesimi per azione. Piazza Affari Il compartoo ha aperto in rosso a Piazza Affari. Nei primi minuti di scambi Intesa Sanpaolo ha ceduto oltre il 3% a 2,13 euro ad azione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Borsa apre in calo, giù i titoli bancari: crolla Credit Suisse - SkyTG24 : Borsa, Europa in negativo dopo accordo Ubs-Credit Suisse. Milano apre in rosso - SoniaSamoggia : RT @fanpage: L’acquisto di #CreditSuisse da parte di Ubs per tre miliardi di euro, ufficializzato dalla banca centrale svizzera nella giorn… - fanpage : L’acquisto di #CreditSuisse da parte di Ubs per tre miliardi di euro, ufficializzato dalla banca centrale svizzera… - News24_it : Borsa apre in calo, giù i titoli bancari: crolla Credit Suisse -