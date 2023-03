L’emergere degli ordinals (Di domenica 19 marzo 2023) Il mercato degli asset digitali ha registrato il suo primo significativo calo dell’anno, che però nelle ultime settimane è stato completamente riassorbito. Allo stesso tempo, su Bitcoin sta creando una nuova e inaspettata domanda di spazio all’interno dei blocchi. Le ultime settimane hanno visto l’introduzione, in qualche modo sorprendente, degli NFT ospitati sulla blockchain di Bitcoin sotto forma di “ordinals”. Di conseguenza, c’è stato un aumento significativo dell’attività della rete Bitcoin e una crescente pressione sulle commissioni. In questo articolo esploreremo la rete Bitcoin da due angolazioni chiave: Il comportamento degli investitori durante il pullback dal massimo locale segnalato da un punto di alto profitto non realizzato per i nuovi acquirenti. Ed il secondo e l’impatto unico che ha avuto ... Leggi su blockworld (Di domenica 19 marzo 2023) Il mercatoasset digitali ha registrato il suo primo significativo calo dell’anno, che però nelle ultime settimane è stato completamente riassorbito. Allo stesso tempo, su Bitcoin sta creando una nuova e inaspettata domanda di spazio all’interno dei blocchi. Le ultime settimane hanno visto l’introduzione, in qualche modo sorprendente,NFT ospitati sulla blockchain di Bitcoin sotto forma di “”. Di conseguenza, c’è stato un aumento significativo dell’attività della rete Bitcoin e una crescente pressione sulle commissioni. In questo articolo esploreremo la rete Bitcoin da due angolazioni chiave: Il comportamentoinvestitori durante il pullback dal massimo locale segnalato da un punto di alto profitto non realizzato per i nuovi acquirenti. Ed il secondo e l’impatto unico che ha avuto ...

