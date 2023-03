Milano-Sanremo 2023, Mads Pedersen: “Risultato discreto, ho fatto un errore in cima al Poggio” (Di sabato 18 marzo 2023) Tra gli outsider di questa Milano-Sanremo, Mads Pedersen era uno dei corridori più attesi. Il danese della Trek-Segafredo veniva da ottime sensazioni lasciate alla Parigi-Nizza con il successo a Fontainebleau. Invece non è riuscito a tenere lo scatto di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) al termine del Poggio, dovendosi poi accontentare del sesto posto. “La squadra ha fatto un lavoro impressionante – afferma il campione del mondo 2019 – Tutti hanno dato tutto dal chilometro 0 facendo un gran lavoro. Mi spiace non aver fatto meglio del sesto posto ma voglio davvero ringraziarli per i loro sforzi“. Pedersen spiega poi che cosa non ha funzionato: “Ho fatto un piccolo errore sul Poggio andando sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Tra gli outsider di questaera uno dei corridori più attesi. Il danese della Trek-Segafredo veniva da ottime sensazioni lasciate alla Parigi-Nizza con il successo a Fontainebleau. Invece non è riuscito a tenere lo scatto di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) al termine del, dovendosi poi accontentare del sesto posto. “La squadra haun lavoro impressionante – afferma il campione del mondo 2019 – Tutti hanno dato tutto dal chilometro 0 facendo un gran lavoro. Mi spiace non avermeglio del sesto posto ma voglio davvero ringraziarli per i loro sforzi“.spiega poi che cosa non ha funzionato: “Houn piccolosulandando sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : IN VIA ROMA TRIONFA IL TULIPANO AZZURRO! ???????? Mathieu van der Poel attacca alla fine del Poggio e non viene più ri… - Eurosport_IT : 'La Milano-Sanremo è una gara storica, molto bella, ma è molto difficile vincerla. Però niente è impossibile' I pr… - Eurosport_IT : Buongiorno così ?????? La strepitosa vittoria dello Squalo Vincenzo Nibali alla Milano-Sanremo 2018 ???????????… - soldi_davide : Milano Sanremo incredibile - giuseppe_m76 : RT @AutriceStefania: Oggi il mio buongiorno arriva tardi. Ho fatto un piccolo video per voi, durante il passaggio della Milano Sanremo dava… -