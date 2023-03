(Di giovedì 16 marzo 2023) Laha appena cominciato la sua partita a Friburgo, ritorno degli ottavi di Europa League., a Radio Radio – Lo Sport, oltre al derby d’Italia parla della qualificazione diai quarti di Champions League. IMPEGNO EUROPEO – Xavierdà un breve giudizio su cosa significhi sfidare il Friburgo a tre giorni dall’: «Per laquesta partita può averesul prosieguo in campionato. Alle porte c’è un confronto moltoessante, quello di domenica con l’. È evidente che l’emergenza sia il tratto distintivo di questa stagione, dal ritiro in America quando si è fatto male Paul Pogba». EXPLOIT –è contento della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Jacobelli: «Inter, Milan e Napoli, un segnale. Juventus ripercussioni» - - TMW_radio : #Maracanà ?? Xavier Jacobelli: «Champions, alcune società hanno potenzialità di spesa illimitate e c'è chi è fuor… - internewsit : Jacobelli: «Inzaghi, non capisco accanimento. Scandaloso...» - - Pall_Gonfiato : #Jacobelli su #Inzaghi #Porto #Inter. E ancora su #Pogba #Juventus e #Immobile #lazio - infoitsport : Jacobelli: «Porto-Inter, spartiacque decisivo per Inzaghi e società» -

Si sofferma sulle responsabilità dell'Uefa per quanto accaduto in Champions Xaviernel suo editoriale per Sportitalia.com. Questi i passaggi principali... la sua specialità, dove non accade da troppo tempo (Roma, appunto), dove non c'è più abitudine a farlo ( Juventus ), dove vorrebbero aprire un ciclo (e Milan )": "Conte vorrebbe ...Si sofferma sul momento dell'Xaviernel suo editoriale per Sportitalia.com ed evidenzia un paradosso sul suo allenatore. Questi i passaggi principali

ESCLUSIVA SI Jacobelli: "Grande prova di carattere dell'Inter" Sportitalia

Gli azzurri hanno così raggiunto Milane Inter, completando il tris di italiane tra le prime otto d'Europa. A tal proposito, Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, analizzando il ...Xavier Jacobelli ha messo in evidenza il cammino trionfale in Europa ... scrive la storia entrando per la prima volta nei quarti di finale della Champions League, dove trova Inter e Milan, per un tris ...