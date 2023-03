GP Arabia Saudita, l'anteprima: le risposte del cittadino più veloce in calendario (Di mercoledì 15 marzo 2023) Non può, e non deve, essere un mondiale già finito. Immaginare un 2023 già scritto e definito è un commento troppo avventato, anche se il pessimismo di una parte di tifo colorato di rosso lo si taglia ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Non può, e non deve, essere un mondiale già finito. Immaginare un 2023 già scritto e definito è un commento troppo avventato, anche se il pessimismo di una parte di tifo colorato di rosso lo si taglia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita ancora per quattro anni. 'È un grave errore sfruttare il calci… - SerieA : ?? EA SPORTS Supercup in Arabia Saudita con il format a quattro squadre per il prossimo anno. - mirkonicolino : La #SupercoppaItaliana si giocherà per i prossimi 6 anni in Arabia Saudita e con il nuovo format. Il trofeo sarà as… - Remingthon_ : RT @ravel80262268: il Principe dell'Arabia Saudita ex Ambasciatore del Regno negli Stati Uniti, Turki ibn Faisal al Saud: “Nonostante tutta… - 3BMeteo : ???? Spaventoso VIDEO di un #tornado in #ArabiaSaudita nella provincia di #LaMecca #meteo #weather #extreme -