Perugia-Como | le dichiarazioni di Longo nel post-partita | “Posta in palio alta”

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 2 marzo 2023) A seguito dello 0-0 delin casa del, Moreno, allenatore dei lariani, è intervenuto in conferenza stampa. Le due squadre sono separate da due punti in classifica, alla fine della 27a giornata di Serie B., lediUn punteggio ad occhiali figlio della tensione che si percepiva in campo. “Possiamo definire launo scontro diretto, quindi laa ineraper tutte e due le squadre. Entrambe ci tenevano a portare a casa i tre punti, si sono date battaglia sportivamente parlando.dura, maschia, ma non ci aspettavamo una gara diversa. Dovevamo venire qui a lottare con le stesse armi che sapevamo di trovare qui a ...