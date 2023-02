Farina indigesta | con gli insetti in cucina resta l’incognita sicurezza

Leggi su tpi

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La pizza con ladi grillo è finalmente realtà. Potremo farci il pane, i biscotti, le minestre e pure la birra. La lista dei prodotti che per la Commissione europea potrà annoverare la polvere di grillo domestico è ben nutrita. L’importante è che nell’etichetta sia riportata la presenza di «polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus». Per ora ci dovremo accontentare di questa specie ma, tra non molto, altre varietà potrebbero espandere i menù delle migliori pizzerie d’Italia e non solo. Un lavaggio adeguato ed uno specifico trattamento termico permetteranno di polverizzare i grilli e trasformarli in manipolabile, pronta per inondare di novità il panorama gastronomico. A mettere nero su bianco che non ci saranno controindicazioni è l’Efsa, la massima autorità europea in materia dialimentare, ...