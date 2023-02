Bonomi Confindustria | «Recessione? La annunciano | ma io non la vedo | il 2023 sarà un anno positivo»

(Di domenica 5 febbraio 2023) Non c?è aria dinon la sente. E dunque non entra nel gioco degli annunci tra frenata ?morbida? o più dura. Anzi. Prevede un «...

... perciò Carlonon vede recessione e dice: 'Siamo moderatamente ottimisti' . Il numero uno dispiega che malgrado gli annunci non ci sono i numeri. Pochi mesi fa era stato lo ...Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato l'Ucraina a metà gennaio insieme al presidente diCarloe al consigliere diplomatico di Giorgia Meloni ...

Autonomia troppo ampia, allarme di Confindustria. A rischio le grandi opere ilmessaggero.it

Confindustria, a maggio il nuovo Consiglio Generale che eleggerà il presidente. I nomi in gara per il post-Bonomi ... Milano Finanza

Ex Ilva, Bonomi: gestione commissari ha aggravato problema TGCOM

Confindustria, Bonomi contro la nazionalizzazione dell'ex Ilva di Taranto quotidianodipuglia.it

Non c’è aria di recessione. Confindustria non la sente. E dunque non entra nel gioco degli annunci tra frenata “morbida” o più dura. Anzi. Prevede un ..."Essendo un imprenditore sono ottimista di natura, Confindustria per prima ha detto che le cose quest'anno non erano così brutte come si ...