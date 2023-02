Atalanta | col Sassuolo tornano Lookman e Højlund in attacco | si va verso il 3-4-3

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Calcio Solo Palomino e Zappacosta sono indisponibili per la gara di sabato 4 febbraio (ore 20,45) al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gasperini dovrebbe riproporre dal 1’ il tridente offensivo, con Djimsiti confermato in difesa.

... Fiorentina - Torino 2 - 1: viola in semifinale Coppa Italia, Inter in semifinale:ko 1 - ... "Abbiamo fatto una buona partita, è anche un momento non facile dopo la sconfitta in casaMonza. ......i biancocelesti hanno avuto la meglio sul Bolognarisultato di 1 - 0; in campionato, invece, dopo il pareggio casalingo per 1 - 1 contro la Fiorentina, hanno agganciato Inter econ 31 ...

Atalanta, col Sassuolo tornano Lookman e Højlund in attacco: si va ... L'Eco di Bergamo

Quanta abbondanza in vista della gara col Sassuolo Calcio Atalanta

Sassuolo - Atalanta: probabili formazioni, consigli fantacalcio e ... Calcio d'Angolo

Atalanta, con l'Inter un passo indietro. Zapata gira a vuoto, col Sassuolo torna il tridente Tutto Atalanta

Gollini e il sogno Champions League con il Napoli: "Noi all'Atalanta..." Calcio Atalanta

Una vittoria importante contro l’Atalanta, che conferma l’ottimo momento in casa Inter. I nerazzurri volano in semifinale di Coppa Italia nella serata dell’esclusione di Milan Skriniar, che ha già ...Calcio Solo Palomino e Zappacosta sono indisponibili per la gara di sabato 4 febbraio (ore 20,45) al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Gasperini dovrebbe riproporre dal 1’ il tridente offensivo, con Dji ...