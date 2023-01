Eyof Invernali 2023 | l’Italia fa il record di podi | 21 medaglie conquistate

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 28 gennaio 2023) Si chiude alla Fiera di Udine la sedicesima edizione invernale dell’European Youth Olympic Festival, la manifestazione sportiva dedicata agli atleti tra i 14 e i 18 anni. Un’edizioneper gli azzurrini delTeam che fanno incetta di– 21 (6 ori, 8 argenti e 7 bronzi) – primeggiando tra i 47 Comitati Olimpici Europei per numero die piazzandosi al secondo posto delre alle spalle della Francia che supera gli azzurri soltanto per numero di ori (7 a 6). La squadra italiana – la più numerosa con i suoi 109 atleti (di cui 56 ragazzi e 53 ragazze) in gara in tutte le 12 discipline presenti – migliora così il primato registrato a Vuokatti nel 2022 (5 ori, 8 argenti e 7 bronzi) onorando al meglio una manifestazione che, a distanza di 30 anni dalla prima edizione tenutasi in ...