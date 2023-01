Cordoglio per Carlo Tavecchio

(Di sabato 28 gennaio 2023) ACF Fiorentina S.r.l. a socio unico. Sede legale in Firenze, Viale Manfredo Fanti n. 4 – Telefono +39 055 503011 – Fax +39 055 579572 Capitale Sociale € 7.350.000,00 I.V. – Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze 05248440488 Iscritto al registro della Stampa Periodica del Tribunale di Firenze n. 5667 in data 28 giugno 2008. Num. Lic. SIAE 1263/I/1336 2021 Tutti i diritti riservati. Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

...confermasse il decessoinfarto, si dovrebbe immediatamente capire se è stato perso del tempo prezioso che avrebbe potuto cambiare questo tragico destino. Ai familiari va tutto il mioe ......ilsui social, dove i messaggi in ricordo del 69enne sono stati tantissimi. Vannino viveva tra Agliana e Pistoia, in zona Le Querci. Era conosciuto, anche fuori dai confini pistoiesi,...

Catania, il cordoglio per la preside Cascio Livesicilia.it

Ternana, mercato ancora fermo Cordoglio per Minciarelli LA NAZIONE

Cordoglio per la morte di Bronner LA NAZIONE

ACF, Il cordoglio per la scomparsa di Carlo Tavecchio Firenze Viola

Cordoglio per la scomparsa di Roberto Gargiulo Il Friuli

Cronaca di trenta giorni di provocazioni politiche, di violenza e morte in Cisgiordania, di raid a Jenin e attentati a Gerusalemme Est, di barricate ...Presidente della Lega Nazionale Dilettanti in Lombardia è deceduto questa mattina, sabato 28 Gennaio La Polisportiva Valmadrera partecipa al cordoglio per la scomparsa del Presidente della Lega Dilett ...