, spiegano le fonti, ha chiesto con forza un 'deciso e radicale cambio di passo' nel fronteggiare la criminalita' diffusa, che e' quella che 'flagella' i cittadini e che quindi e' una 'priorita'...L'anno che si apre sotto il governo, invece, consegna al futuro un paese impoverito, confuso,... Siche non era stato ascoltato, molto tempo prima, Giuseppe Mazzini: "Pensate a rinnovare l'...

Meloni vede Nordio, giustizia giusta e veloce è priorità Agenzia ANSA

Meloni vede Nordio per superare polemiche, ma Lega rilancia Tiscali Notizie

Meloni vede Nordio: «Giustizia giusta e veloce è una priorità per questo governo» ilmessaggero.it

Meloni vede Nordio, sul tavolo intercettazioni e separazione carriere Tiscali Notizie

Governo, Meloni vede Nordio: "Giustizia giusta e veloce". Verso la riforma Il Tempo

Un incontro per discutere dei prossimi provvedimenti in tema di giustizia, e due foto a voler testimoniare la solidità del rapporto tra la ...Roma, 26 gen. Il segnale sta nelle due foto inviate da Palazzo Chigi: in una Giorgia Meloni e Carlo Nordio si stringono calorosamente la mano, nell'altra lavorano fianco a fianco alla scrivania. Dopo ...