Scontri tra ultrà | pugno duro del Viminale | “Trasferte vietate ai tifosi di Roma e Napoli per due mesi”

... le parole di un euforico Victor Osimhen al termine della sfidaNapoli e Juventus, vinta 5 - 1 ...dell'ordine hanno individuato alcuni tifosi che avevano striscioni con scritte legate agli...ultrà in A1, Piantedosi: 'Trasferte vietate ai tifosi di Romae Napoli per due mesi' 'Adotterò un provvedimento che valorizzerà l'istruttoria, l'analisi fatta dall' Osservatorio sulle ...(Adnkronos) – Scontri tra ultras sull’A1, stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Roma per due mesi. E’ la misura annunciata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, aggiungendo che non si ...(ANSA) - VERONA, 14 GEN - Il Questore di Verona, Ivana Petricca, ha disposto 15 Daspo a carico di altrettanti giovani, di cui 13 riguardano l'aggressione a tifosi marocchini che ...