Wta Auckland 2023 | montepremi e prize money

(Di sabato 31 dicembre 2022) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma da lunedì 2 a domenica 8 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina neozelandese. Sarà l’americana Coco Gauff a guidare il seeding dell’evento, seguita dalla connazionale Sloane Stephens e dalla finalista dello US Open 2020 Leylah Fernandez. L’unica azzurra presente è Elisabetta Cocciaretto. Spiccano ai nastri di partenza anche Sofia Kenin e Venus Williams, entrambe omaggiate di una wild card. Ilcomplessivo ammonta a 241.74 euro. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.WTA 250IN AGGIORNAMENTO* *La suddivisione del ...

OA Sport

...LE ENTRY LIST TUTTI I TABELLONI I MONTEPREMI ATP/2023 29 DICEMBRE - 8 GENNAIO MONTEPREMI UNITED CUP MONTEPREMI ATP ADELAIDE 1 MONTEPREMI ATP PUNE MONTEPREMIADELAIDE 1 MONTEPREMI...LE ENTRY LIST TUTTI I MONTEPREMI I TABELLONI ATP/2023 29 DICEMBRE - 8 GENNAIO TABELLONE UNITED CUP TABELLONE ATP ADELAIDE 1 TABELLONE ATP PUNE TABELLONEADELAIDE 1 TABELLONEI risultati delle qualificazioni del Wta di Auckland 2023: Sara Errani avanza in finale, out invece Lucrezia Stefanini, battuta nettamente da Rus ...The teenager was unable to advance to the second round of qualifying at the ASB Classic, but the former Wimbledon finalist didn't have any problems.